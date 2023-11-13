В Петербурге появится учебный центр Минского автозавода

Учебно-практический центр Минского автомобильного завода (МАЗ) появится в Петербурге, рассказал 13 ноября вице-губернатор Кирилл Поляков. Предполагается, что он будет работать на базе учебного комбината "Пассажиравтотранса".

Договоренности о создании центра заключили в ходе встречи в Петербурге с вице-премьером Белоруссии Петром Пархочиком и гендиректором МАЗа Валерием Иванковичем. Само соглашение подписали Иванкович и глава "Пассажиравтотранса" Андрей Лызин, уточнили в петербургском предприятии.

Как написал в своем Telegram-канале Поляков, обучение в новом центре смогут пройти водители, слесари, механики, электрики и другие специалисты автопарков, работающие с автобусами МАЗ. "Договоренности закрепили подписанием соглашения о сотрудничестве и дорожной карты. Будем вместе решать задачу по повышению компетенций персонала в части обслуживания белорусской техники", — пообещал он.

Также, по словам Полякова, гости из Белоруссии передали Петербургу в безвозмездное пользование несколько школьных автобусов.

Ожидается, что учебный центр МАЗа откроется в Петербурге в феврале 2024 года.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова