Чебыкин хочет учредить День памяти детей, погибших в вооруженных конфликтах

Комиссия петербургского ЗакСа по правопорядку и законности поддержала инициативу депутатов Госдумы об учреждении Дня памяти детей, погибших в вооруженном конфликте в Донбассе и на освобожденных территориях. Памятную дату авторы предлагают установить 27 июля. Инициатива представляет собой поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах в России".

Глава комиссии Константин Чебыкин выразил мнение, что вопрос нужно ставить шире и что дата должна иметь отношение ко всем вооруженным столкновениям.

"Не только в Донбассе. К сожалению, дети гибли и продолжают гибнуть в ходе различных противостояний, в том числе в годы Великой Отечественной войны", - приводит его позицию пресс-служба Мариинского дворца.

На заседании комиссии петербургские парламентарии сформулировали предложение об учреждении еще одной специальной даты: Дня памяти 18 июля. В этот день 82 года назад эшелон с детьми из Ленинграда попал под немецкий авианалет на станции Лычково (Новгородская область). Свои соображения относительно новых мемориальных дат депутаты передадут в Госдуму.

Фото: ЗАКС.Ру