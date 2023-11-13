В Петербурге продлят маршрут троллейбуса №50

С 15 ноября в Петербурге поменяется трасса следования троллейбусного маршрута №50, обслуживающего Приморский и Выборгский районы, передает комитет по транспорту.

Маршрут захватит новые кварталы в северо-западной части города: вместо Шуваловского проспекта конечной станет остановка на углу Плесецкой улицы и проспекта Авиаконструкторов. В обратную сторону троллейбус будет следовать, разворачиваясь через Нижне-Каменскую и Глухарскую улицы.

Ежедневно на линию будут выходить 12 единиц транспорта. Согласно плану, за один рабочий день они совершат 156 рейсов с интервалом 10-14 минут.

Фото: ЗАКС.Ру