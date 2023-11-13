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Новости 17:38

В Ленобласти начал работу "снежный штаб"

фото ЗакС политика В Ленобласти начал работу "снежный штаб"

Начавшийся 13 ноября снег в преддверии первых заморозков побудил правительство Ленобласти начать подготовку к холодам. Профильным чиновникам поручили проверить исправность техники и готовность специалистов к уличной работе, передает пресс-служба областной администрации.

Всего в распоряжении правительства области для зимней уборки имеются 3359 человек и 1262 единицы техники.

Вице-губернатор Евгений Барановский призвал граждан быть аккуратными и поменять обувь. Для ответов на связанные с похолоданием вопросы начал работу так называемый "снежный штаб".

С завтрашнего дня в регионе в соответствии с новейшим распоряжением губернатора Александра Дрозденко закрывается навигация для маломерных судов.

Фото: ЗАКС.Ру


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