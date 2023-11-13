ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:10

Петербургское "Яблоко" выдвинуло Рыбакова кандидатом в председатели партии

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" выдвинуло Рыбакова кандидатом в председатели партии

В преддверии съезда "Яблока", на котором будет избран новый председатель партии, петербургская ячейка этой политической организации определилась со своим кандидатом. Большинством голосов члены реготделения поддержали кандидатуру действующего главы партии, 44-летнего Николая Рыбакова.

Как сообщает пресс-служба петербургского "Яблока", за кандидатуру Рыбакова проголосовали 16 человек. Его ближайшими преследователями стали Сергей Трошин (3 голоса) и Дмитрий Лысов (2 голоса).

"Наша партия, наша страна, весь мир давно не переживали таких испытаний. Тем не менее, мы смогли сохранить партию как структуру, не потеряли ни одной депутатской фракции", - произнес в своем выступлении Рыбаков.

Съезд "Яблока" пройдет в Москве 9-10 декабря. Рыбаков возглавляет партию с декабря 2019 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 
Трошин Сергей Александрович 




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама