Петербургское "Яблоко" выдвинуло Рыбакова кандидатом в председатели партии

В преддверии съезда "Яблока", на котором будет избран новый председатель партии, петербургская ячейка этой политической организации определилась со своим кандидатом. Большинством голосов члены реготделения поддержали кандидатуру действующего главы партии, 44-летнего Николая Рыбакова.

Как сообщает пресс-служба петербургского "Яблока", за кандидатуру Рыбакова проголосовали 16 человек. Его ближайшими преследователями стали Сергей Трошин (3 голоса) и Дмитрий Лысов (2 голоса).

"Наша партия, наша страна, весь мир давно не переживали таких испытаний. Тем не менее, мы смогли сохранить партию как структуру, не потеряли ни одной депутатской фракции", - произнес в своем выступлении Рыбаков.

Съезд "Яблока" пройдет в Москве 9-10 декабря. Рыбаков возглавляет партию с декабря 2019 года.

Фото: ЗАКС.Ру