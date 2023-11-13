Беглов целую минуту превозносил Путина и сравнивал с Петром Великим

Губернатор Александр Беглов посвятил целую минуту своего традиционного обращения по "Радио России" благодарностям в адрес президента Владимира Путина. Среди прочего, он дважды сравнил последнего с основателем Северной столицы Петром Великим.

Упомянув российского императора в первый раз, градоначальник заверил слушателей, что "сегодня наш президент продолжает его дело, отстаивает те же ценности, защищает наше право быть свободными, сильными и независимыми". Попутно он выразил мысль о том, что Петербург стал "символом нашего общего права на справедливый мир".

"В начале XXI века Владимир Владимирович Путин вернул нашему городу столичный статус, это и стало началом его возрождения, — продолжил свой рассказ Беглов. — И, также как Петр Первый прорубил первую просеку — Невский проспект, так и наш президент перезапустил историю Петербурга строительством дорог. <...> За всё, что делает Петербург современным, мы благодарим президента и его решения".

По версии Беглова, петербуржцам следует благодарить президента, в том числе, за ЗСД, переезд Газпрома и новый стадион на Крестовском острове. "Мы идем на стадион "Газпром Арена" и знаем, кто впервые в истории добился проведения мирового первенства по футболу в нашей стране", — в том числе отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру