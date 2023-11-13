На площади Восстания почтили память антифашиста Тимура Качаравы

Вечером 13 ноября петербуржцы несут цветы к стихийному мемориалу, по традиции установленному в этот день у здания книжного магазина "Буквоед" на площади Восстания.

Восемнадцать лет назад неонацисты убили на этом месте городского активиста антифашистских и антимилитаристских взглядов Тимура Качараву. Ему было двадцать лет. Акцию осветил портал MR7.

Почтить память петербуржца пришли представители партии "Яблоко".

"Только благодаря общественному резонансу и обращениям правозащитников удалось добиться возбуждения уголовного дела и поимки убийц", - произнес перед собравшимися замглавы петербургского реготделения партии Анатолий Голов.

Пятеро фигурантов по делу об убийстве Качаравы получили в разные годы реальные сроки заключения.

фото: Дмитрий Абрамов / MR7