Дерипаска отозвал иск к журналистке Осетинской*

Бизнесмен Олег Дерипаска перестал иметь исковые претензии к журналистке Елизавете Осетинской*, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Алексея Мельникова. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан из-за содержания вышедшего полгода назад ролика на YouTube-канале, принадлежащем Осетинской*. В том видеоинтервью коллега Осетинской* Ольга Романова** связывает с именем Дерипаски существование некоторых частных военных компаний.

"Выяснилось, что Осетинская* добровольно удалила все оспариваемые нами сведения. Мы считаем, что таким образом Осетинская* признала недостоверность распространенных ею сведений", - рассказал юрист.

В своем иске бизнесмен не выдвигал материальных требований, добиваясь лишь опровержения информации, которую он воспринял как клевету.

Заседание должно было состояться в начале декабря.

*Минюст внес Елизавету Осетинскую в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ольгу Романову в единый реестр иноагентов

фото: Русские норм! / YouTube (скриншот)