Прокуратура Петербурга добилась ремонта дорог в Красносельском районе

Прокуратура Красносельского района провела проверку и оценила качество дорог на нескольких петербургских улицах, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством было установлено, что у домов №№ 2 и 54 на улице Добровольцев, у дома 3 на улице Суворова, у пешеходного перехода на пересечении переулка Спирина и улицы Освобождения, на углу Авиационной улицы и Красносельского шоссе и у домов №№ 243-249 на Дачной улице участки дорог были в неудовлетворительном состоянии. На них обнаружили выбоины и просадки.

Районная прокуратура внесла представление в отношении директора СПб ГУДП "Путь". На данный момент дороги отремонтированы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга