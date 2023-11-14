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Новости 9:43

Александр Беглов утвердил корректировку бюджета Петербурга на 2023 год

фото ЗакС политика Александр Беглов утвердил корректировку бюджета Петербурга на 2023 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о корректировке  бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

После корректировки доходы составили 1 097,5 млрд рублей, а расходы – 1 199,3 млрд рублей. Дефицит уменьшился до 44,9 млрд рублей.

"Экономика города работает эффективно. В бюджет стабильно поступают доходы. За 9 месяцев план по доходам исполнен уже на 79%", – подчеркнул губернатор

Отмечается, что такие меры позволят уменьшить траты на обслуживание долга.

Кроме этого, дополнительно потратят средства на зарплаты бюджетникам, на бесплатные лекарства, на социальные выплаты и жилье для семей с детьми-инвалидами.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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