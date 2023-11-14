Порядка 60% посетителей Эрмитажа составили люди до 35 лет

Люди моложе 35 лет составляют 60% общего потока посетителей Государственного Эрмитажа, об этом 14 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Пиотровский отметил, что ранее никогда не было такого, чтобы большую часть посетителей составляли молодые люди. По его мнению, сейчас музей посещает "качественно другой турист", которого надо удержать.

Также, по его словам, на туристический поток повлияло отсутствие больших экскурсионных групп, для которых выделено отдельное время, поэтому люди, которые занимаются индивидуальным туризмом, могут чувствовать себя комфортно.

Фото: kremlin.ru