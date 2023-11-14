Эрмитаж будет работать бесплатно по вечерам 16, 17 и 18 ноября

Музейный комплекс Эрмитаж станет бесплатным к посещению в вечернее время в период проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума, об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Отмена платы на вход будет действовать с 18:00 до 21:00 16, 17 и 18 ноября.

Билеты можно будет приобрести только либо на официальном сайте Государственного Эрмитажа, либо в кассах Главного музейного комплекса с 18:00 до 20:00 в дни проведения форума.

Однако в музее предупредили, что Главный штаб Эрмитажа в дни проведения форума будет закрыт.

Фото: ЗАКС.Ру