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Новости 11:15

В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому как иностранному

фото ЗакС политика В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому как иностранному

Министерство образования и науки России предложило с 1 сентября 2024 года установить единую стоимость для экзамена по русскому языку для иностранных граждан, об этом 14 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на проект на портале проектов нормативных правовых актов.

Стоимость экзамена может составить 1 тысячу рублей. Однако новое правило предлагают ввести не только для экзамена по русскому как иностранному, но и для экзаменов по истории России и по основам законодательства Российской Федерации.

На данный момент стоимость экзамена для иностранных граждан, которые хотят получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, составляет 5,9 тысяч рублей. Для тех, кому нужно разрешение на работу или патент плата составляет 3,8 тысяч рублей.

Фото: unsplash.com


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