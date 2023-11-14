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В Петербурге за прошедшие сутки выпало до 2 сантиметров осадков

фото ЗакС политика В Петербурге за прошедшие сутки выпало до 2 сантиметров осадков

За минувшие сутки в Петербурге выпало от 12 до 20 миллиметров осадков, что является нормой для ноября, об этом 14 ноября написал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что аномальное тепло сменилось на ноябрьскую норму. Также, по его словам, в ближайшую неделю в городе ожидается зимняя погода.

Кроме этого, Колесов заверил, что много снега в городе не будет, однако температура воздуха большую часть дней будет отрицательной, а ночью может опуститься и до -5 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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