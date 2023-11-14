Суд постановил прекратить работу гостиницы в жилом доме на Сенной площади

Использование квартир в жилом здании под гостиницу противоречит законодательству, решил Октябрьский суд и обязал хозяев помещений прекратить сдачу номеров. Разбирательство касалось работы мини-отеля Black & White Na Sennoy, расположенного в доме № 13 по Сенной площади, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С иском в суд обратилась собственница квартиры на третьем этаже здания, над которой, на четвертом и пятом этажах, расположилась гостиница. Александра Хеландер требовала закрыть последнюю, а также выплатить ей компенсацию за неприятное для нее соседство.

Как рассказали в судебной пресс-службе, ответчиками по иску выступили Валерия Фролова и Елена Заикина, которым принадлежат квартиры на четвертом и пятом этажах соответственно. Согласно заявлению истца, помещения подверглись несогласованной перепланировке, в парадной появилась самовольно установленная видеокамера, а сама гостиница не имеет отдельного входа и потому постояльцы пользуются общей лестницей. Также Хеландер жаловалась на "многочисленные протечки" сверху.

Суд установил, что здание, в котором находится гостиница, имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Документы о перепланировке на согласование в КГИОП не поступали, разрешение на ее проведение не выдавалось. При этом использование жилого помещения под гостиницу запрещено.

"Использование ответчиками принадлежащих им квартир в качестве гостиничных номеров или для организации мини-отеля противоречит законодательству и влечет нарушение прав и законных интересов собственников и нанимателей жилых помещений", — передает позицию суда пресс-служба.

Хеландер требовала от ответчиков выплаты компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд взыскал в ее пользу по 10 тысяч рублей компенсации и по 300 рублей госпошлины с каждой. Также он обязал Фролову и Заикину прекратить использование квартир под работу мини-отеля.

Фото: ЗАКС.Ру