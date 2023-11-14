Осужденный по делу об убийстве Политковской находится в зоне СВО

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который осужден по делу об организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году, находится в зоне СВО, об этом 14 ноября пишет РБК со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

На фронт, по словам адвоката, Хаджикурбанов попал в качестве заключенного, а потом получил помилование и остался участвовать в СВО.

Сейчас в зоне спецоперации Хаджикурбанов находится как вольнонаемный, заключив контракт с Минобороны.

Напомним, что журналистку "Новой газеты" Анну Политковскую застрелили в лифте собственного дома на Лесной улице в Москве. В 2021 году истек срок давности по делу. Заказчиков так и не привлекли к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру