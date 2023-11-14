В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом за неделю

За прошедшую неделю в России количество зарегистрированных случаев гриппа превысило показатели предыдущего аналогичного периода более чем на 20 %, сообщили 14 ноября в Роспотребнадзоре. При этом количество вакцинированных от заболевания граждан приблизилось к половине от общего числа жителей страны.

Как рассказали в ведомстве, по итогам 45-й недели в России зарегистрировано более 43 тысяч случаев заболевания гриппом, что на 22 % выше показателей предыдущей семидневки. В то же время общий рост количества случаев заражения гриппом и ОРВИ превысил прошлую отметку на 1,6 %.

"На сегодняшний день мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъем для этого периода", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова и призвала россиян вакцинироваться от гриппа и соблюдать правила гигиены во избежание заражения. Между тем, согласно приведенным ведомством данным, к настоящему времени в стране привились свыше 67 миллионов россиян, что соответствует 45 % от численности населения.

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