Матвиенко заявила о недопустимости дискуссий об изъятии произведений русских классиков из экзаменов

В школьной программе должны быть твердо закреплены произведения русских классиков, а дискуссии об их исключении недопустимы, об этом 14 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Творческое наследие авторов нашего "золотого фонда" – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова – должно быть твердо закреплено в школьной программе и экзаменах, чтобы даже никаких дискуссий на этот счет не проводилось", – сказала Матвиенко.

По ее мнению, русская классическая литература — это "святая святых". Также она отметила, что русский язык и литература не только учат правильно говорить и писать, но и формируют личность человека.

Кроме этого, Матвиенко заявила, что в России есть нехватка педагогов по русскому и литературе.

Фото: ЗАКС.Ру