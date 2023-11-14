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Новости 13:43

В Госдуме предложили активнее привлекать студентов к строительству храмов

фото ЗакС политика В Госдуме предложили активнее привлекать студентов к строительству храмов

Депутат Государственной Думы Владимир Ресин ("Единая Россия") предложил активнее привлекать студентов строительных факультетов в вузах и колледжах к строительству храмов в Москве, об этом 14 ноября пишет "Интерфакс-Недвижимость".

По словам Ресина, лучших студентов художественных вузов Москвы, Свято-Тихоновского православного университета и профильных кафедр МАРХИ нужно привлекать к реставрации и украшению храмов, а также давать им стажироваться на стройке.

По мнению депутата, это привлечет студентов из других регионов страны и поможет профессиональному и духовному развитию молодежи.

Фото: ЗАКС.Ру


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