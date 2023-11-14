В Петербурге увеличится минимальная зарплата до 25 тысяч рублей

В Смольном губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак и и. о. председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина подписали соглашение о минимальной зарплате на 2023-2024 годы и обязательства сторон на 2024 год, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь с 1 ноября 2023 года минимальная зарплата в Петербурге составит 25 тысяч рублей. Она увеличилась на 1,5 тысячи.

Отмечается, что в Петербурге средняя заработная плата составила 91422 рубля, это на 12% больше, чем в 2022 году.

Также Петербург является городом с одним из самых низких уровней безработицы в стране, сказано в сообщении. В 2023 году этот показатель уменьшился и составил 1,4%.

Фото: ЗАКС.Ру