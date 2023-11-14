Горсуд назначил подростку обязательные работы и походы к психиатру за нацистскую выходку

Городской суд Петербурга рассмотрел уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в отношении 17-летнего подростка, рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. В качестве наказания юноше назначили обязательные работы и визиты к психиатру.

Как сообщается, 30 января молодой человек публично наступил на цветы, принесенные к памятнику поэтессе Ольге Берггольц. При этом он знал, что "цветы, находящиеся на постаменте, возложены в честь дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", установил суд. Там же фигурант неоднократно продемонстрировал нацистское приветствие, сопровождая его, по выражению судебной пресс-службы, "определенной фразой".

Фигурант признал вину в содеянном, суд назначил ему 120 часов обязательных работ и принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у врача-психиатра.

Фото: ЗАКС.Ру