Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Министерство иностранных дел Финляндии подготовит предложение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, об этом 14 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Рантанен уточнила, что такое предложение выдвинуто из соображений пограничной безопасности в связи с ростом количества нелегальных мигрантов и просителей убежища со стороны России.

Также, по словам министра, ранее российские пограничники не позволяли мигрантам продвигаться к финской границе.

Кроме этого, финские власти готовы использовать все средства для недопущения миграционного кризиса на границе как в 2015 году.

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