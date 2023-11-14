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Новости 16:14

Навигация для маломерных судов завершилась 14 ноября в Ленобласти

фото ЗакС политика Навигация для маломерных судов завершилась 14 ноября в Ленобласти

В Ленинградской области завершилась навигация для маломерных судов, исключение составят некоторые категории особого назначения, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Однако ограничения не коснутся судов, которые осуществляют контрольно-надзорную и аварийно-спасательную деятельность и совершают другие неотложные работы. Также можно будет передвигаться на судах с воздушной подушкой и аэроботах.

Решение о завершении навигации принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха начала понижаться, а также ухудшается гидрометеорологическая обстановка.

Напомним, что в Петербурге навигация для маломерных судов завершилась 13 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру


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