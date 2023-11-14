Минфин предложил банкам разделять с клиентами ущерб от мошенничества

В Минфине предложили банкам брать на себя часть ответственности за деньги, украденные у клиентов мошенниками, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

По мнению Чебескова, это будет мотивировать банки улучшать финансовую безопасность.

Также он отметил, что сейчас россияне сами обращаются в суд, пытаясь вернуть украденные у них деньги. Иван Чебесков привел статистику, согласно которой лишь 5 процентам это удается.

Кроме этого, Минфин и Центробанк разрабатывают дорожную карту для противодействия мошенничеству.

Фото: ЗАКС.Ру