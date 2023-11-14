Бельский поднялся до второго места в рейтинге "Медиалогии"

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский заметно улучшил свои результаты в рейтинге глав региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией". За прошедший месяц он поднялся сразу на четыре позиции, тем самым обеспечив себе второе место в списке с индексом 12 446.

Компанию Бельскому в первой тройке рейтинга обеспечили глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. При этом Константинов сохранил за собой первое место, а его кубанский коллега, подобно Бельскому, поднялся на четыре пункта.

Наибольшее значение для результата Бельского сыграли новости о закрытии сада Мариинского дворца на зиму, участие спикера в презентации ретро-трамвая "Достоевский", а также его комментарии о планах работы ЗакСа в новом сезоне и о подготовке Петербурга к зиме.

Фото: ЗАКС.Ру