В Шушарах могут приступить к производству беспилотников

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в Шушарах может начаться производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Площадь самой зоны при этом может увеличиться.

"Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников", — приводит слова чиновника ТАСС.

Как рассказал Зырянов, сейчас идут работы по созданию научно-производственного центра. Обслуживающие разработку и выпуск беспилотных систем отрасли будут сосредоточены на территории ОЭЗ.

Также глава комитета поделился планами увеличить территорию особой зоны на дополнительные 160 гектаров земли.

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