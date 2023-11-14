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Новости 18:12

Установку киосков от ФСИН в Петербурге решили отложить

фото ЗакС политика Установку киосков от ФСИН в Петербурге решили отложить

Власти Петербурга решили отложить запуск киосков с печатной продукцией на 2024 год, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по промышленной политике Петербурга.

Такое решение связано с тем, что комитет не успел заключить договор с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН), которая должна будет произвести павильоны.

Как оказалось, договор не заключили из-за внешнего вида павильонов. 

Всего власти Петербурга намерены были заказать у ФСИН 300 киосков, в которых бы продавали печатную продукцию. Десять киосков Смольный успел закупить, однако КГИОП решил, что их внешний вид не соответствует эстетическим регламентам.

Фото: ЗАКС.Ру


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