Установку киосков от ФСИН в Петербурге решили отложить

Власти Петербурга решили отложить запуск киосков с печатной продукцией на 2024 год, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по промышленной политике Петербурга.

Такое решение связано с тем, что комитет не успел заключить договор с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН), которая должна будет произвести павильоны.

Как оказалось, договор не заключили из-за внешнего вида павильонов.

Всего власти Петербурга намерены были заказать у ФСИН 300 киосков, в которых бы продавали печатную продукцию. Десять киосков Смольный успел закупить, однако КГИОП решил, что их внешний вид не соответствует эстетическим регламентам.

Фото: ЗАКС.Ру