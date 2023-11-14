В Петербурге 98% горожан выбирали электронный способ оплаты проезда в транспорте

В комитете по транспорту Петербурга подвели итоги оплаты проезда петербуржцами общественного транспорта за 9 месяцев 2023 года, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти 98% пассажиров общественного транспорта предпочитают оплачивать проезд электронными способами.

Самым популярным способом оплаты стал "Подорожник". Более 511 млн раз петербуржцы оплатили проезд этим способом.

Льготные проездные билеты также оказались популярны среди пассажиров, их использовали более 475 миллионов раз.

Банковскими картами было оплачено более 181 миллиона поездок, а наличными средствами совершено 27,5 миллионов поездок. Разовым билетом на базе QR-кода пассажиры воспользовались более 34 тысяч раз.

Отмечается, что свыше 17,6 миллионов поездок были совершены по льготным проездным билетам Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру