После заседания по делу Скочиленко в суде задержали активистку

Судебные приставы вечером 14 ноября в Василеостровском районном суде Петербурга задержали активистку Ануш Панину, пишет "Бумага"*. Девушку силой завели в служебное помещение для составления протокола. Это произошло после заседания по делу художницы Александры Скочиленко, которую судят по статье о "фейках" про армию.

Корреспондент "Бумаги"* уточняет, что Панина отказалась своевременно покидать здание суда после окончания заседания, как того требовали сотрудники ФССП.

Отметим, это не единственный раз за день, когда активистка Панина подверглась воздействию со стороны приставов. Ранее ее грубо вывели в сторону из-за того, что она отказалась покидать коридор суда, через который должны были провести обвиняемую.

Правозащитник Динар Идрисов вызвал скорую помощь для Паниной. Активистка позже покинула здание суда с медиками.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру