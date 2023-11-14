Google получила штраф на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей

Мировой судья в Москве назначил штраф компании Google за повторный отказ локализовать в России персональные данные пользователей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщило 14 ноября РИА Новости. Сумма взыскания составила 15 миллионов рублей.

"Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения", — сообщили информагентству в суде.

Кроме того, Таганский суд перенес назначенное на вторник рассмотрение дела против компании по статье о повторном неудалении запрещенного контента (ч.ч. 2, 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Судья отложила заседание до 23 ноября по просьбе представителя Google, не успевшего ознакомиться с материалами дела.

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