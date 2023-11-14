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ФСБ возбудила дело на жителя Ленобласти за попытку перейти на сторону Украины

фото ЗакС политика ФСБ возбудила дело на жителя Ленобласти за попытку перейти на сторону Украины

Управление ФСБ по Брянской области возбудило уголовное дело о попытке вступить в террористическую организацию (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 24-летнего жителя Ленинградской области Андрея Морозова, сообщил 14 ноября "Коммерсантъ". Молодого человека заподозрили в намерении вступить в "Легион "Свобода России""*.

Согласно версии следствия, в октябре Морозов заполнил анкету и отправил ее представителю организации вместе с фотографиями документов. После получения согласия на прием в должности бойца-штурмовика он отправился в Брянскую область для незаконного пересечения границы с Украиной.

После прибытия поездом из Петербурга в Брянск 29 октября Морозов выдвинулся в поселок Навля, где был задержан за употребление запрещенных препаратов, рассказывает издание. Отсидев 11 суток административного ареста, он продолжил свой путь и был задержан 11 ноября на приграничной территории. Итогом стало возбуждение уголовного дела против жителя Ленобласти.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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