ФСБ возбудила дело на жителя Ленобласти за попытку перейти на сторону Украины

Управление ФСБ по Брянской области возбудило уголовное дело о попытке вступить в террористическую организацию (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 24-летнего жителя Ленинградской области Андрея Морозова, сообщил 14 ноября "Коммерсантъ". Молодого человека заподозрили в намерении вступить в "Легион "Свобода России""*.

Согласно версии следствия, в октябре Морозов заполнил анкету и отправил ее представителю организации вместе с фотографиями документов. После получения согласия на прием в должности бойца-штурмовика он отправился в Брянскую область для незаконного пересечения границы с Украиной.

После прибытия поездом из Петербурга в Брянск 29 октября Морозов выдвинулся в поселок Навля, где был задержан за употребление запрещенных препаратов, рассказывает издание. Отсидев 11 суток административного ареста, он продолжил свой путь и был задержан 11 ноября на приграничной территории. Итогом стало возбуждение уголовного дела против жителя Ленобласти.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру