На Васильевском острове в школе открыли кабинет психологической разгрузки для детей мигрантов

В школе №16 Василеостровского района Петербурга открыли кабинет психологической помощи для детей-инофонов из семей мигрантов и учащихся с ограниченными возможностями, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В кабинете помощь будут оказывать психолог и логопед. Также в нем есть зона с дидактическими панелями, которые знакомят с культурой России и Петербурга.

Создателями проекта стали ученики 10 класса школы, которые выяснили, что причиной конфликтов становятся барьеры в общении.

Бюджет проекта составил 2,865 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга