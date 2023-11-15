ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:40

На Васильевском острове в школе открыли кабинет психологической разгрузки для детей мигрантов

фото ЗакС политика На Васильевском острове в школе открыли кабинет психологической разгрузки для детей мигрантов

В школе №16 Василеостровского района Петербурга открыли кабинет психологической помощи для детей-инофонов из семей мигрантов и учащихся с ограниченными возможностями, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В кабинете помощь будут оказывать психолог и логопед. Также в нем есть зона с дидактическими панелями, которые знакомят с культурой России и Петербурга.

Создателями проекта стали ученики 10 класса школы, которые выяснили, что причиной конфликтов становятся барьеры в общении. 

Бюджет проекта составил 2,865 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама