Более 765 тысяч квадратных метров разметки нанесли в Петербурге в 2023 году

В Петербурге завершены все работы по нанесению дорожной разметки, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы завершены согласно установленному агротехническому периоду, который предполагает сухие погодные условия и температуру воздуха не ниже +10 градусов.

Первые работы по нанесению разметки в 2023 году начались в апреле. Финансирование работ составило порядка 1 млрд рублей. В общей сложности специалисты нанесли более 765 тысяч квадратных метров разметки.

По всем адресам рядом с образовательными учреждениями обновлена разметка "Пешеходный переход" в рамках программы "Школа" и по 476 адресам обозначены парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

Фото: ЗАКС.Ру