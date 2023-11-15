Парламент Петербурга предложит Госдуме выплачивать пособия на детей до 18 лет

Петербургский парламент 15 ноября принял в окончательном чтении проект постановления о внесении в Государственную думу законопроекта, предполагающего изменение федеральной нормы о пособиях на детей.
Согласно проекту, действие выплаты предлагается продлить до совершеннолетия детей. Сейчас деньги дают, пока ребенку не исполнится 17 лет.
Авторы законопроекта отметили, что в 17 лет многие дети ещё учатся и зависят от своих родителей. В Семейном кодексе сказано, что детьми считаются люди до 18 лет, напомнили парламентарии. Так, по их мнению, ещё являющийся ребенком человек "несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки".