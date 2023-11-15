Парламент Петербурга предложит Госдуме выплачивать пособия на детей до 18 лет

Петербургский парламент 15 ноября принял в окончательном чтении проект постановления о внесении в Государственную думу законопроекта, предполагающего изменение федеральной нормы о пособиях на детей.

Согласно проекту, действие выплаты предлагается продлить до совершеннолетия детей. Сейчас деньги дают, пока ребенку не исполнится 17 лет.

Авторы законопроекта отметили, что в 17 лет многие дети ещё учатся и зависят от своих родителей. В Семейном кодексе сказано, что детьми считаются люди до 18 лет, напомнили парламентарии. Так, по их мнению, ещё являющийся ребенком человек "несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки".

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру