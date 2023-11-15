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Новости 10:49

ЗакС предварительно одобрил расширение списка ветеранов с правом на бесплатную юридическую помощь

фото ЗакС политика ЗакС предварительно одобрил расширение списка ветеранов с правом на бесплатную юридическую помощь

Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект об увеличении списка лиц, которым предоставляется бесплатная юридическая помощь. По документу, в перечень включают тех военных, кто выполнял задания "по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации" на территориях, которые граничат с зоной проведения СВО. 

Также право на бесплатную юрпомощь получают сотрудники правоохранительных органов, добровольческих формирований и гражданские специалисты, которые тоже работали рядом с СВО. Норма распространяется на членов семей, сказано в документе.

Документ внесен бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа. Его руководитель Денис Четырбок сообщил, что законопроект приводит петербургские нормы в соответствие с федеральными. Он добавил, что по ранее введенным категориям, которым предоставляется бесплатная юрпомощь, за ней обратились порядка 300 человек.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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