Бастрыкин поручил проверить сообщения об осквернении могилы советских солдат в Финляндии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу сообщений об осквернении могилы советских солдат в финском городе Сало, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК РФ, по поручению Бастрыкина, должен будет запросить у российского МИДа информацию обо всех обстоятельствах произошедшего, а после проверки комитетом будет дана оценка действиям виновных.

Ранее "Фонтанка.ру" писала, что на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало злоумышленники разбили памятник 17 военнопленным. Правоохранительные органы Финляндии возбудили уголовное дело.

Фото: пресс-служба СК РФ