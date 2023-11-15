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"Коммерсант": Взрыв на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт

фото ЗакС политика "Коммерсант": Взрыв на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт

Случившийся в минувшую субботу взрыв на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске был расценен силовыми службами как террористический акт, о чем со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

Делом, возбужденным по ч. 2 ст. 205 УК, занимается главное следственное управление СК, регулярно расследующее преступления в зоне проведения военной спецоперации.

Субботний взрыв вызвал горение на площади 300 кв. метров. В инциденте никто не пострадал. По предварительной версии, причиной детонации стал попавший в крышу завода беспилотный летательный аппарат. Виновным может грозить до двадцати лет лишения свободы.


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