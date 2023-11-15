Бельский поздравил КГИОП с 105-летием

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравил сотрудников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга с 105-летием, об этом 15 ноября депутат написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в Петербурге на данный момент более 9 тысяч объектов культурного наследия. Из них 3,7 тысячи – федерального значения, 2,7 тысячи – регионального значения и 2,5 тысячи – выявленных объектов культурного наследия.

"Поддерживать их в целостности – кропотливый труд, но КГИОП справляется с задачей. Ведет учет, проводит экспертизы, реставрирует и восстанавливает архитектурные ансамбли, скульптуры и монументы", – сказал Бельский.

В конце обращения депутат поблагодарил сотрудников КГИОП за преданность делу и внимание к петербургскому культурному наследию.

Фото: ЗАКС.Ру