Парламент Петербурга решил подать поправки к федеральному закону о КРТ

Законодательное собрание Петербурга 15 ноября приняло проект постановления о направлении в Государственную думу поправок к законопроекту об изменении норм по комплексному развитию территорий. Документ представил один из его авторов, депутат от "Единой России" Денис Четырбок.

- Касались наши предложения, напомню, географии расселения, а именно: предоставить субъектам федерации и городам федерального значения право самостоятельно определять такую географию, - сказал Четырбок.

Он добавил, что второе предложение — добровольное вступление в программу КТР. Еще один пункт поправок связан с процедурой голосования собственников многоквартирного дома.

Напомним, сам законопроект об изменении закона о КРТ тоже направил в Госдуму петербургский ЗакС. Его подготовили в Общественном штабе парламента по вопросам комплексного развития территорий.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру