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В метро Петербурга появились наклейки для потерявшихся детей

фото ЗакС политика В метро Петербурга появились наклейки для потерявшихся детей

В петербургском метрополитене появились первые специальные стикеры, которые помогут потерявшемуся ребенку дождаться помощи, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе петербургского метро.

Благодаря наклейкам дети быстрее найдут родителей. Пока родители будут искать, сотрудники метро заметят ребенка и не дадут ему уйти со станции до прибытия родителей или полиции.

Также сотрудники петербургского метро призвали родителей рассказать детям о наклейках с надписью "Потерялся? Оставайся здесь!" и о действиях в случае потери.

На всех станциях метрополитена стикеры появятся до 17 ноября.

Фото: пресс-служба метрополитена Петербурга


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