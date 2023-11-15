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Новости 12:14

Милонов готов терпеть очереди только на пути к святыням

фото ЗакС политика Милонов готов терпеть очереди только на пути к святыням

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о таком явлении, как очереди за товарами или услугами, и своей готовности в них стоять. Из слов единоросса следует, что в мире существует немного вещей, из-за которых он готов тратить время таким образом.

В последний раз Милонов, по его признанию, простаивал в толпе, которая желала прикоснуться к Поясу Богородицы. При этом у него был шанс избежать участия в столпотворении, "но не получилось". В итоге депутат задержался перед встречей с артефактом на два часа.

"А вообще стоять в очереди унизительно. Я могу признать очередь только как вид послушания, когда ждешь встречи со святыней", - рассказал он "Комсомольской правде".

Одной из положительных черт прогресса Милонов считает повсеместное внедрение электронных очередей.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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