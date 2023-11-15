Петербуржец выиграл суд у коммунальщиков из-за протечки с кровли

Смольнинский районный суд Петербурга частично удовлетворил требования местного жителя, чья квартира пострадала от протечки, к ЖКС №3 Центрального района. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, протечка 20 апреля стала возможной из-за ненадлежащей зимней уборки крыши дома №31 по Дегтярной улице.

Стоимость ремонта составила 408 тысяч рублей. В досудебном порядке коммунальщики урегулировать спор отказались. Их представительница пришла на заседание и выразила протест против содержания претензий. При этом отсутствие своей вины в повреждении чужой недвижимости ответчик доказать не сумел.

Всего с Жилкомсервиса взыскали более 620 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру