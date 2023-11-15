В Петербурге могут увеличить количество коек для коронавирусных больных

В Петербурге увеличится количество коек для больных коронавирусом из-за подъема заболеваемости, об этом 15 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.

Как минимум один госпиталь-трансформер будет переведен под коронавирусную инфекцию.

В комздраве отметили, что ввод дополнительных коек будет осуществляться поэтапно. На данный момент больше всего больных с COVID-19 в госпитале-трансформере при больнице Святого Георгия. Всего в Петербурге развернуто 1519 коек в шести стационарах.

Решение о развертывании коек примут в ближайшие дни. Предполагается, что госпиталем-трансформером станет стационар в больнице Святого Луки, где с 20 ноября могут развернуть 165 коек.

Фото: ЗАКС.Ру