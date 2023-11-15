Петербургская прокуратура добилась возобновления капремонта балконов дома на Лесном проспекте

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения жилищных прав горожан из дома №37/1 на Лесном проспекте, об этом 15 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что капитальный ремонт 28 балконов многоквартирного дома №37/1 на Лесном проспекте не был завершен.

Сам капремонт начали еще в 2017 году, однако подрядная организация некачественно подготовила проектную документацию, а также конкурсные процедуры были выполнены с нарушениями, поэтому работы не были закончены.

Прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора города. В итоге в ноябре 2023 года монтажные работы возобновились.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга