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Новости 13:41

Петербургская прокуратура добилась возобновления капремонта балконов дома на Лесном проспекте

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура добилась возобновления капремонта балконов дома на Лесном проспекте

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения жилищных прав горожан из дома №37/1 на Лесном проспекте, об этом 15 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что капитальный ремонт 28 балконов многоквартирного дома №37/1 на Лесном проспекте не был завершен.

Сам капремонт начали еще в 2017 году, однако подрядная организация некачественно подготовила проектную документацию, а также конкурсные процедуры были выполнены с нарушениями, поэтому работы не были закончены.

Прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора города. В итоге в ноябре 2023 года монтажные работы возобновились.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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