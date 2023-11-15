Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка на квесте в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал из СМИ о травмах, которые получил 11-летний петербуржец при прохождении квеста. Он поставил начатую проверку инцидента на контроль, передает информационный центр ведомства.

Ранее "Фонтанка" написала, что по голове ребенка ударил один из организаторов игры. В результате школьнику потребовалась госпитализация: в больнице ему наложили несколько швов. Удар пришелся в висок. Участников квеста о подобных опасностях заблаговременно не предупреждали. По сведениям издания, развлекательное мероприятие проходило в здании на 17-й линии Васильевского острова.

Бастрыкин ожидает результатов проверки и принятия процессуального решения.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте