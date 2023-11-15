ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:45

Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка на квесте в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка на квесте в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал из СМИ о травмах, которые получил 11-летний петербуржец при прохождении квеста. Он поставил начатую проверку инцидента на контроль, передает информационный центр ведомства.

Ранее "Фонтанка" написала, что по голове ребенка ударил один из организаторов игры. В результате школьнику потребовалась госпитализация: в больнице ему наложили несколько швов. Удар пришелся в висок. Участников квеста о подобных опасностях заблаговременно не предупреждали. По сведениям издания, развлекательное мероприятие проходило в здании на 17-й линии Васильевского острова.

Бастрыкин ожидает результатов проверки и принятия процессуального решения.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама