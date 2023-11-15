Благоустройство пляжа в Сестрорецке займет почти год

Петербургские чиновники санкционировали благоустройство пляжа "Северный" в Сестрорецке, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Работы будет осуществлять Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района.

На первом этапе специалисты проложат электросети на территории, что должно быть сделано к Новому году. Уже в следующем агротехническом сезоне рабочие возьмутся за благоустройство, которое продлится до середины следующей осени.

К октябрю будущего года пляж получит площадки для игры в пляжный футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. На нем отдельно организуют места для детского отдыха. Проектом также предусмотрены рекреационная зона и уличные скамейки.

Фото: ЗАКС.Ру