Петербургская прокуратура разбирается с ливневой канализацией и затоплением квартиры в доме на Кораблестроителей

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства из-за плохого состояния ливневой канализации в доме на Кораблестроителей, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

К проведению проверки прокуратурой была привлечена Государственная жилищная инспекция Петербурга.

Ведомством установлено, что 8 и 11 октября из-за сильных дождей в Петербурге и дефекта ливневой канализации в доме №29 на улице Кораблестроителей в одной из квартир произошло затопление.

Сотрудники прокуратуры совместно с жилищной инспекцией выявили подтеки на стенах и повреждения отделки комнат.

Жильцы неоднократно обращались в управляющую организацию по поводу неудовлетворительного состояния ливневой канализации, однако никакие меры не принимались.

Районный прокурор внес представление в адрес руководителя управляющей организации. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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