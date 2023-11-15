ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:46

Петербургская прокуратура разбирается с ливневой канализацией и затоплением квартиры в доме на Кораблестроителей

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура разбирается с ливневой канализацией и затоплением квартиры в доме на Кораблестроителей

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства из-за плохого состояния ливневой канализации в доме на Кораблестроителей, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

К проведению проверки прокуратурой была привлечена Государственная жилищная инспекция Петербурга.

Ведомством установлено, что 8 и 11 октября из-за сильных дождей в Петербурге и дефекта ливневой канализации в доме №29 на улице Кораблестроителей в одной из квартир произошло затопление.

Сотрудники прокуратуры совместно с жилищной инспекцией выявили подтеки на стенах и повреждения отделки комнат.

Жильцы неоднократно обращались в управляющую организацию по поводу неудовлетворительного состояния ливневой канализации, однако никакие меры не принимались.

Районный прокурор внес представление в адрес руководителя управляющей организации. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама