В Эрмитаже предостерегли посетителей от покупки билетов на поддельных сайтах

Сотрудники Эрмитажа обнаружили сайт, копирующий официальную страницу музея в интернете. Разница между двумя URL состоит лишь в одной букве. Фейковым администрация считает портал ermitagemuseum.ru и предостерегает от покупки билетов через него. Цены на очередном поддельном сайте - завышенные.

Копия, по оценке пресс-службы музея, сделана достаточно убедительно, в связи с чем любителей искусства призывают к бдительности. По ошибке они рискуют купить входной билет за 1000 рублей вместо 500. В свою очередь, детские билеты предлагают за 300 рублей, хотя в действительности они бесплатные.

Кроме того, попав на фейковый сайт, можно узнать, что дни бесплатного посещения якобы отменены. Это тоже не соответствует действительности: в Эрмитаж льготники могут по-прежнему попасть бесплатно каждый третий четверг месяца.

Несмотря на выявляемые случаи мошенничества, администрация музея не собирается вводить именные билеты. Такая мера, по ее мнению, нерациональна, поскольку приведет к увеличенным очередям на входе.

Фото: ЗАКС.Ру