Непогода в Ленобласти привела к авариям на электросетях

Порывистый ветер и мокрый снег в Ленобласти привели к повреждениям линий электропередач, о чем в среду сообщает правительство региона.

Целостность коммуникаций восстанавливают 109 специалистов при помощи 50 единиц специальной техники.

Сколько именно домов и жителей оказались отключенными от электроэнергии и каковы сроки устранения последствий аварии, не уточняется. Работы ведет компания "Россети-Ленэнерго".

Синоптики в регионе прогнозируют ближайшей ночью падение температуры воздуха до отметки -10 градусов.

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