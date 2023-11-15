РЖД продемонстрирует беспилотную "Ласточку" в 2024 году

На выставке "Транспорт России" глава РЖД Олег Белозеров доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о намерении в следующем году совершить показательный запуск поезда "Ласточка" в беспилотном режиме.

"Будет стоять такой пульт управления в центре управления, и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами", - приводит слова Белозерова "Интерфакс".

Его компания пока занята сертификацией нового транспортного средства, которое должно будет в отсутствие машиниста уметь реагировать на различные препятствия.

На выставке Мишустину показали тренажер для подготовки операторов, которые будут следить за беспилотными поездами. И новые "Ласточки", и тренажеры изготовлены на основе российских технологий и комплектующих, заверил Белозеров.

Премьер-министр с особой симпатией воспринял наличие стаканов с подстаканниками в новых вагонах СВ. Этот предмет посуды напомнил чиновнику о советских временах.

Фото: ЗАКС.Ру